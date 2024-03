Roberto Poletti parla del compagno Francesco Naccari: "Volevano ledere la mia carriera, ma io sono orgoglioso"

Un amore che dura da 18 anni e suggellato nel 2022 con l'unione civile. La notizia era serpeggiata ma non era ancora mai stata confermata dal diretto interessato, che ha deciso di farlo a Verissimo. Roberto Poletti, ospite di Silvia Toffanin insieme a Federica Panicucci per presentare il loro nuovo programma, Mattino 4, ha parlato per la prima volta del compagno Francesco Naccari.

"Stiamo insieme da 18 anni. Ci siamo sposati in una villa del Comune di Milano" ha raccontato il giornalista - biografo di Matteo Salvini - che ha spiegato anche come certe voci volessero danneggiarlo: "La notizia è uscita dopo diversi mesi, credo sia stata diffusa nel tentativo di ledere la mia carriera in qualche modo".

Se così fosse, non ci sono riusciti. Non solo Roberto Poletti va avanti a spron battuto con la sua carriera televisiva, ma certe malignità non hanno minimamente intaccato il suo rapporto, tantomeno la sua serenità. "Sono orgoglioso della mia relazione e non ho nulla da nascondere" ha concluso, complimentandosi con la padrona di casa: "Mi hai fatto dire cose che non mi sarei mai sognato di dire. Hai dei poteri magici".