Roberto Saviano, la foto da bambino per i 44 anni: "Maledetti bastardi sono ancora vivo"

Roberto Saviano compie oggi 44 anni. Dal 2006 lo scrittore vive sotto scorta a causa delle minacce della camorra, che gli sta addosso da quando uscì il suo romanzo, "Gomorra", tradotto in 52 Paesi - portato al cinema da Matteo Garrone e su Sky in una serie cult di 5 stagioni - con cui ha denunciato la rete criminale che governa Napoli e tutto l'interland campano.

Blindato da quando ne ha 26, Saviano brinda oggi alla vita e ringrazia tutti quelli che continuano a stargli vicino da anni, incoraggiandolo e dimostrandogli la massima solidarietà per il suo impegno sociale. Per l'occasione pubblica sui social una foto di quando era bambino, ancora inconsapevole di tutto quello che avrebbe vissuto da grande, e scrive un post ironico ma forte allo stesso tempo: "Era meglio morire da piccoli con i peli del culo a batuffolo, che morire da grandi soldati con i peli del culo brucati. Sono 44. Grazie a chi ha ricordato, a chi ha celebrato, a chi ha carezzato con un pensiero. Come sempre, in faccia all'orrore del nostro tempo, rievoco le parole di Papillon: 'Maledetti bastardi sono ancora vivo'".

Citanto la celebre battuta del film con Steve McQueen e Dustin Hoffman, Roberto Saviano dà uno schiaffo morale a chi ha pensato e pensa di rovinargli la vita con minacce e violenza. Una bella lezione di vita.

Il post di Roberto Saviano