Roberto Valbuzzi di nuovo papà: la prima foto di famiglia con il piccolo appena nato

Roberto Valbuzzi è diventato papà per la seconda volta. Il giudice di Cortesie per gli ospiti e di Cortesie per gli ospiti Ristorante ha annunciato la bella notizia con una prima foto che lo ha mostrato accanto alla moglie Eleonora Laurito subito dopo la nascita del piccolo, arrivato a poco più di due anni dalla nascita della primogenita Alisea. "Ciao bello, benvenuto Elan, Gabriele Valbuzzi" ha scritto a margine del post Instagram lo chef 32enne, adesso protagonista di un altro scatto con tutta la sua splendida famiglia al completo.

"Finalmente noi! Una nuova avventura tutta di vivere" si legge a corredo dell'immagine che mostra la piccola Alisea osservare il fratellino sotto lo sguardo di mamma e papà, felici di condividere la gioia con i follower ringraziati per i tanti messaggi di affetto. Tra le storie Instagram, poi, Valbuzzi ha raccontato i primi giorni in casa con il bambino appena nato, spiegando che per qualche giorno Csaba dalla Zorza e Luca Calvani gireranno le nuove puntate del programma di Real Time senza di lui ora dedito interamente a condividere la gioia della nascita con la sua famiglia.

Chi è Eleonora Laurito, moglie di Roberto Valbuzzi

Roberto Valbuzzi, 32 anni, ed Eleonora Laurito, 30, si sono sposati nel 2018 dopo sei anni di fidanzamento. Insieme gestiscono il ristorante di famiglia, il Crotto Valtellina a Malnate, in provincia di Varese e, sempre in coppia, sono stati protagonisti del programma Uno chef in fattoria.

Eleonora ha iniziato a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo a 14 anni. Come racconta nel suo sito, ha partecipato al programma Veline su Canale 5 nel 2012 ad Andalo in Trentino e ha lavorato come modella a Detto Fatto dal 2014 al 2019 indossando per lo più abiti da sposa. Laureata in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, dopo l’università si è dedicata all’organizzazione di eventi lavorando da responsabile in una società svizzera del settore. Roberto ed Eleonora vivono in campagna con l’adorata Alisea nata il 3 gennaio 2020 a cui adesso si è aggiunto il piccolo fratellino Elan Gabriele.