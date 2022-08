Robin Williams e il toccante ricordo dei figli nell'ottavo anniversario della sua morte

Otto anni fa ci lasciava Robin William. Dopo alcuni problemi di salute superati negli anni, l’attore morì suicida l'11 agosto 2014 all'età di 63 anni; tempo dopo l'autopsia rivelò che l'attore soffriva di una grave malattia neurodegenerativa, che i medici non avevano saputo diagnosticargli correttamente, parlando invece di depressione. Una scomparsa improvvisa che lasciò nello sconforto milioni di fan, e che a distanza di anni genera ancora dispiacere. Nell’ottavo anniversario della morte dell’attore i figli hanno voluto omaggiare il padre con dei teneri ricordi su Instagram.

Zachary, attore, nato l'11 aprile 1983 dal primo matrimonio di Robin Williams con la ballerina Valerie Velardi, ha condiviso un’immagine retrò del papà scrivendo: “Papà, nell'ottavo anniversario della tua morte, ricordo il tuo modo di essere incredibilmente gentile e gioioso. Mi manchi così profondamente, meraviglioso, pelosissimo uomo. Oggi celebrerò la vita. Ti voglio bene”. L’uomo aveva dedicato il 22 luglio un altro post all'amato padre, in occasione del suo compleanno.

Dad, on the eighth anniversary of your passing, I'm remembering how incredibly kind and joyful you were. I deeply miss you you wonderful, hairy man and will be celebrating your life today. Love you so so much! pic.twitter.com/UBa51xeN2g

Anche l’unica figlia della star di Mrs. Doubtfire, Zelda Williams (chiamata così in onore del celebre personaggio dei giochi Nintendo, di cui era un grandissimo appassionato), 33 anni, ha pubblicato un dolce pensiero per il papà su Twitter. La ragazza ha citato lo scrittore giapponese Haruki Murakami, scrivendo: “E una volta che la tempesta sarà finita, non ti ricorderai come ce l’hai fatta, come sei riuscita a sopravvivere. Non sarai nemmeno sicuro se la tempesta sia davvero finita. Ma una cosa è certa. Quando uscirai dalla tempesta, non sarai la stessa persona che vi è entrata.” Zelda ha aggiunto al post i numeri di emergenza da chiamare per la prevenzione al suicidio. Robin Williams è anche papà di Cody, 31 anni, nato dal matrimonio con Maria Flores Williams.

“And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in.” - Haruki Murakami