Roby Facchinetti a Domenica in: la domanda piccante di Mara Venier e il ricordo di Stefano D'Orazio

Una grande festa con musica, una torta alla panna con la candelina, lo spumante e tanta gioia. Roby Facchinetti ha festeggiato i suoi 78 anni a Domenica In, nella casa di Zia Mara che per lui aveva organizzato delle belle sorprese. L'arrivo in studio di Riccardo Fogli, il collegamento con Red Canzian e Dodi Battaglia. Poi gli auguri degli figli Giulia e Francesco, degli amici come Jovanotti e Fiorello. Insomma un momento di grande emozione per la voce dei Pooh, che però è riuscito a non piangere.

Il ricordo si Stefano D'Orazio

Molto commovente il ricordo di Stefano D'Orazio al quale sono arrivati dopo che Facchinetti ha raccontato di sognare tutte le notti i Pooh: "I Pooh li sogno ogni notte. Per noi è una storia molto importante e forte. Ognuno di noi è stato più con i Pooh che con la famiglia". Il lavoro lo ha portato ad essere distante dalla famiglia, ma adesso sta recuperando in parte con i nipoti: "Ho sei nipoti, con loro recupero quello che ho perso con i miei figli come il primo giorno di scuola o la prima volta che hanno detto papà". Immancabile un pensiero per la moglie Giovanna Lorenzi al suo fianco da molti anni e che ha saputo sopperire alle sue mancanze.

E parlando di famiglia non poteva non essere ricordato Stefano D'Orazio scomparso a seguito di complicanze legate al covid. "Nei miei sogni c'è anche Stefano, manca a tutti. Era talmente particolare ed eccezionale che riusciva a lasciarti dentro qualcosa di importante di suo", ha spiegato Facchinetti. Anche Tiziana Giardoni, la moglie di D'Orazio, ha voluto omaggiare Roby con un video messaggio: "Grazie perché stai portando avanti i progetti a cui Stefano era legato e a cui stava lavorando, grazie della tua vicinanza. Tanti auguri". "È una donna straordinaria - ha ribattuto Roby - molto forte e sta portando avanti il ricordo di Stefano in un modo fantastico, ci sarà un premio a lui dedicato il 25 settembre. Grazie Tiziana per quello che stai facendo, perché Stefano si merita tutto questo e molto altro".

Poi il ricordo dell'ultimo incontro, anche se telefonico con Stefano: "Ci siamo parlati poco prima che morisse, mi aveva detto che aveva il covid e lì capii che aveva poche possibilità, manca moltissimo". "Erano le 5 del pomeriggio - ricorda Mara Venier - e che cosa ti aveva detto?". "L'ultima cosa che mi ha detto è stata Ho il covid, comunque tutto il resto va benissimo! Ecco, questo era lui". "Non ci si abitua a certe mancanze, soprattutto quando pensi al mai più", ha concluso Facchinetti.

La domanda hot di Mara Venier

Mentre stava parlando della famiglia tra Mara e Roby c'è stato uno scambio di battute piccanti, tutto è nato perché il cantante ha tirato una somma di questi 78 anni e con gioia può affermare di sentirsi ancora bene e in forze: "Io faccio ancora tutte le cose che facevo quando avevo 20 anni". Mara non si è potuta trattenere e gli ha chiesto con grande enfasi: "Ma tutte tutte? Riesci a fare quello che facevi a 20-30 anni? No, lo chiedo perché hai l'età di mio marito eh!". Facchinetti con il sorriso sulle labbra ha ribattuto: "Basta non mollare!". Insomma da Zia Mara è impossibile annoiarsi.