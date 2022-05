Buon compleanno Roby Facchinetti: gli auguri divertenti del figlio Francesco

La voce dei Pooh oggi compie 78 anni. Roby Facchinetti festeggerà il suo compleanno con una grande festa a Domenica In insieme a Mara Venier, la padrona di casa, e tantissimi ospiti che omaggeranno il grande cantante. Proprio ieri Roby era insieme a tutta la sua famiglia per celebrare la prima comunione della nipote Mia, figlia di Francesco e Alessia Marcuzzi. Sui social non sono mancati gli omaggi del nonno orgoglioso che ha condiviso una bellissima foto con Mia.

Oggi la festa raddoppia però come ha sottolineato Francesco Facchinetti che su Instagram ha fatto degli auguri molto scherzosi al papà: "Oggi è il compleanno di Roby One Kenobi, detto anche Roby Facchinetti che compie un'età non ben definita e quindi anche oggi è festa". Insomma un modo molto ironico per omaggiare il padre-leggenda.

Gli auguri di amici e fan a Roby Facchinetti

Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, meglio conosciuto come Roby, è molto attivo sui social e quindi ha condiviso gli auguri di fan, amici e anche un video nel quale spiega la decisione di partecipare a Domenica In: "Ciao cari amici, oggi è il 1 maggio e come ogni anno il 1 maggio è anche il mio compleanno. Quest'anno ho deciso di festeggiarlo in un modo particolare. Dalle 14 sarà ospite di zia Mara. Sto ricevendo da ieri tantissimi messaggi di auguri, grazie di cuore. Grazie, grazie. Vi aspetto oggi dalle 14:00".

Immancabili poi gli auguri di colleghi come Lorenzo Jovanotti, Saturnino Celani, Riccardo Fogli, Marco Masini, Red Canzian, Paolo Conticini, Rosario Fiorello, i Pinguini Tattici Nucleari, Giuliano Sangiorni, Francesco Sarcina, i Modà e anche dall'Atalanta, la sua squadra del cuore.