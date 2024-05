Roby Facchinetti fa 80 anni: dolce festa in giardino con moglie e nipotini

Ottant'anni sono un grande traguardo. Motivo per cui Roby Facchinetti ha deciso di riunire gli affetti più cari attorno a un tavolo in occasione del suo compleanno, che si è festeggiato oggi primo maggio. Location dei festeggiamenti è stata Bergamo, città in cui il cantante ancora vive insieme alla famiglia. Una festa all'aria aperta, con scherzi, giochi, e con una grande torta finale.

Al fianco di Roby c'erano ovviamente gli compagni di squadra, ovvero i Pooh, coloro con i quali ha condiviso decenni di carriera. E poi i familiari più stretti. C'era anzitutto Giovanna Lorenzi, moglie sposata nel 1989 ed entrata nella sua vita dopo l'addio con Rosaria Longoni, quet'ultima madre di Francesco, il figlio più famoso. Riconoscibili nelle foto proprio i nipotini di Roby, ovvero i figli di Francesco: su tutti Mia, la maggiore, avuta dall'imprenditore con Alessia Marcuzzi, e Leone e Angelica, nati dall'attuale moglie Wilma Helena Faissol. E poi tanti amici e parenti. Per una giornata all'insegna della spensieratezza.