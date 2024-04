Roby Facchinetti: "Io e Dodi sul palco fattissimi dopo aver fumato marijuana"

Una vita con i Pooh. "Ho passato più tempo con loro che con le mie mogli e i miei figli" dice Roby Facchinetti in un'intervista al Corriere, dove ripercorre alcuni momenti della sua vita e della sua carriera, ma anche del 'dietro le quinte'.

Il cantante e tastierista, che si è sempre tenuto lontano dagli eccessi, ricorda una serata trasgressiva di molti anni fa: "Io non fumo nemmeno le sigarette. Una volta però a New York ci regalarono un pacchetto di sigarette alla marijuana. Io e Dodi decidemmo di provare, sicuri che ci avrebbe fatto suonare da dio. Poi però salimmo sul palco e mentre gli altri intonavano il primo brano, io e Battaglia passammo subito al finale. Eravamo fattissimi! Inutile dire che quella per me fu la prima e ultima volta".

E anche di sbornia ci fu la prima e ultima, racconta sempre l'artista: "Una volta eravamo a Maui, alla Hawaii e io avevo passato una notte insonne per comporre 'La mia donna'. Ero così euforico che la sera dopo, al ristorante, mi feci tre cocktail Mai Tai a stomaco vuoto. Tutto cominciò ad apparirmi doppio, vedevo due Canzian. Anche qui, prima e ultima sbornia della mia vita, oggi colleziono vini pregiati e ho una cantina con 2500 bottiglie, soprattutto rossi".

Il 1 maggio Roby Facchinetti compie 80 anni e festeggerà in famiglia, con i figli e i suoi 7 nipoti. Sarà una giornata piena d'amore ma anche di musica: "Mia (la figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, ndr) suona benissimo 'Dammi solo un minuto' al pianoforte".