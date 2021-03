Roby Facchinetti festeggia la moglie: la rara foto insieme sui social

Una data segnata in rosso per la famiglia Facchinetti quella del 1° marzo: oggi Giovanna Lorenzi, moglie del cantante dei Pooh Roby, festeggia il suo compleanno e l’occasione è stata il pretesto per una dedica piena d’amore da parte della sua dolce metà.

Roby Facchinetti, la tenera dedica alla moglie tutta da leggere

“Buon compleanno mia meravigliosa e impareggiabile compagna di vita. Ti amo. Tuo Roby”, ha scritto il cantautore bergamasco su Instagram, a corredo di una foto che lo mostra accanto alla sua splendida moglie davanti alla torta simbolo dei migliori auguri. E i fan accorrono in massa ad unirsi virtualmente ai festeggiamenti per la donna che, insieme a Roby, forma una delle coppie più solide e riservate del mondo dello spettacolo.

La storia d’amore di Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi

Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi si sono sposati nel 1989, a tre anni dal loro primo incontro. Le nozze hanno suggellato un legame forte e intenso da cui sono nati due figli, Roberto e Giulia. A lei, adorata moglie molto riservata e lontana dai riflettori, Roby Facchinetti ha fatto accenno durante un’intervista a Domenica In, in occasione del compleanno di Don Mazzi che fu molto vicino alla coppia in un momento particolarmente difficile: “Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuto due volte a trovarci in ospedale. Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio. Anche in quel caso, tu ci sei stato vicino. Come faccio a non volerti bene?”, ha detto in quell’occasione il cantante con la voce rotta dall’emozione.

Prima di conoscere Giovanna, Roby Facchinetti è stato legato a Mirella Costa dalla quale ha due figlie, Alessandra e Valentina, e a Rosaria Longoni, madre del figlio Francesco.