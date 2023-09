Roby Facchinetti annuncia le nozze del figlio: "Festa grande in famiglia". Le foto e i video di Francesco

"Oggi per la famiglia Facchinetti è festa grande": così Roby Facchinetti, musicista e voce dei Pooh, ha esordito sui social per condividere la gioia per le nozze del figlio Roberto con la storica compagna Maira, celebrate oggi, sabato 23 settembre 2023. "Roberto e Maira, dopo 13 anni di convivenza si sono felicemente sposati" si legge a corredo del post con le foto degli sposi, raggianti ed elegantissimi tra parenti e amici. Tra loro, naturalmente, Francesco Facchinetti, fratello dello sposo, che ha documentato l'evento sui social, prima con un video che raccontava il suo look total white scelto proprio per omaggiare gli sposi, poi con un altro che ha mostrato l'arrivo della sposa e, infine, parte del rito civile che ha suggelato il legame tra Roberto e la cognata Maira.

Roberto Facchinetti è il quarto dei cinque figli di Roby Facchinetti, nato nel 1987 dall'amore per la moglie Giovanna Lorenzi da cui ha avuto anche Giulia, arrivata quattro anni dopo. Il musicista - all'anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando - è anche padre di Alessandra e Valentina, nate dal primo matrimonio con Mirella Costa, e di Francesco, appunto, figlio della ex compagna Rosaria Longoni.

Di seguito le storie di Francesco Facchinetti e il post di Roby

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.