Rocco Casalino e Gabriele Rossi beccati insieme dai paparazzi. Foto che sono destinate a far parlare la cronaca rosa. Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato fotografato insieme all'attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, già noto al gossip per l'amicizia speciale con Gabriel Garko (con cui però i rapporti si sarebbero raffreddati da un po'). Le immagini raccontano di un incontro avvenuto in serata tra i due.

Rocco Casalino si è lasciato con l'ex fidanzato cubano

Di recente Casalino è finito al centro dei pettegolezzi per la fine della storia d'amore con cubano Josè Carlos Alvarez, che ha commentato l'addio con la stampa: "Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l'Italia fosse il paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze". Il riferimento è al fatto che Alvarez è stato segnalato all'Ufficio antiriciclaggio per alcuni pagamenti sospetti verso siti di trading online.

Gabriele Rossi, attore amico di Gabriel Garko

Quanto a Gabriele Rossi, invece, attore e ballerino, è finito spesso sui giornali di costume per la forte amicizia con l'attore Gabriel Garko , appunto. Per qualche anno infatti i due - che si sono conosciuti sul set de 'L'Onore e il Rispett', dove recitavano entrambi - sono apparsi inseparabili, tra serate, gite in modo e foto su Instagram, poi la presunta rottura che sarebbe avvenuta proprio negli ultimi mesi.