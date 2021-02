Lo sfogo di Rocco Casalino: "Pettegolezzi strani su Di Maio e Conte solo perché io sono gay”

L’ex portavoce di Palazzo Chigi ospite a “Ciao Maschio”, il salotto televisivo di Nunzia De Girolamo. Anche opposizioni e "alcuni giornali mi hanno preso in giro solo per alcuni miei atteggiamenti o comportamenti che in verità sono tali solo perché sono gay”, racconta

Prosegue il giro delle trasmissioni tv di Rocco Casalino per raccontarsi, dopo anni di silenzio e vita dietro le quinte. Ospite del salotto televisivo di “Ciao maschio”, in onda in seconda serata su Rai1, l’ex portavoce di Palazzo Chigi ha risposto alle domande della conduttrice Nunzia De Girolamo, parlando del suo rapporto con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma non solo. Domande specifiche hanno riguardato la politica, ma anche retroscena e polemiche.

"Su Luigi Di Maio e Giuseppe Conte alcuni giornali hanno fatto uscire retroscena e pettegolezzi strani, nonché totalmente falsi, solo perché io ero gay ed ero il loro portavoce. Anche quella è omofobia”, ha detto Rocco Casalino. “Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi”, ha spiegato l’ex portavoce, “così come, alcuni giornali mi hanno preso in giro solo per alcuni miei atteggiamenti o comportamenti che in verità sono tali solo perché sono gay. Venivano mascherate come prese in giro, ma sono in verità atteggiamenti omofobici”.

Rocco Casalino a "Ciao Maschio" ammette: "Piangevo per Conte e l'ingiustizia che ha subito"

Giuseppe Conte, ha detto Casalino, “è una persona unica, ha una dote per cui ti arriva al cuore. A volte mi fa uno sguardo e mi arriva al cuore. È uscito da palazzo Chigi con dignità ed applausi". A una domanda specifica di Nunzia De Girolamo sulle lacrime in occasione della cerimonia di congedo dell’ex premier da Palazzo Chigi, Casalino ha ammesso: "Certamente, piangevo per Conte e per l'ingiustizia che ha subito. Lavorare con lui è crescere ed imparare sempre qualcosa".

OItre alla politica, l’intervista ha toccato anche questioni più personali e intimi.

"Il tema dell'utero in affitto è un tema che mette in difficoltà anche me, lo ammetto”, ha detto Casalino. Prendere in affitto un utero con l'ovulo di un'altra che viene poi inseminato dal mio seme. Però c'è anche il tema della sterilità, le coppie sterili che non possono avere figli, oltre all'adozione magari uno dei due vorrebbe avere un figlio geneticamente suo. Insomma, è un temo complesso e difficile”, ha detto Casalino.

“Ciao Maschio”, gli ospiti della puntata di sabato 27 febbraio

I tre ospiti del salotto di Nunzia De Girolamo questa sera sono, oltre a Rocco Casalino, lo psichiatra, scrittore e saggista Paolo Crepet e Maurizio Casagrande attore, sceneggiatore e regista. La chiave della puntata sarà nelle mani della conduttrice, unica donna ammessa a varcare la soglia dello studio. Immancabile, poi, la presenza di Drusilla Foer che, come sempre in maniera provocatoria e spiazzante, fornirà il proprio punto di vista su quanto appena ascoltato.