Rocco Siffredi con Chiara Ferragni dopo la lite con Fedez: il meme fa il giro della rete

Che fine ha fatto Fedez e perché Chiara Ferragni non dica una parola su quanto sia davvero successo dopo la finale del Festival di Sanremo: questi gli argomenti che tengono prevalentemente banco sui social in queste ore, alimentati dalle domande di milioni di follower che da un momento all'altro si sono trovati privati del costante bombardamento di news sulla coppia più mediatica che ci sia.

Ma se i diretti interessati tacciono, ci pensano gli utenti più ironici a colmare le lacune ipotizzando meme tanto divertenti quanto improbabili. Ultimo in ordine di tempo è quello che mostra la famosa imprenditrice digitale insieme a Rocco Siffredi mentre il marito si dispera in una fantomatica videochiamata, protagonisti tutti di un fotomontaggio surreale che immagina così la "vendetta" di Chiara dopo il bacio che il marito ha ricambiato a Rosa Chemical sul palco dell'Ariston. Il meme ha fatto il giro della rete, arrivando ad essere condiviso anche dallo stesso re del porno nelle sue storie Instagram.



La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Proprio ieri, in un monologo sull'amore Le Iene, Rosa Chemical è tornato sull'episodio che ha caratterizzato la serata finale del Festival di Sanremo 2023 scatenando polemiche. "Fedez era imbarazzato, ma l'imbarazzo del cantante più famoso d'Italia è stato bello, divertente e vero" ha detto nel suo discorso l'artista di Made in Italy, non prima di aver premesso la sua personale visione dell'amore e del suo modo di esternarlo oltre ogni convenzione.

Intanto la coppia pare davvero in crisi. Dopo la discussione ripresa dietro le quinte dell'Ariston, i due non sono più comparsi insieme. E se lui si è limitato a ricondividere un vecchio tweet rivolto alla moglie nel giorno dell'esordio del Festival, lei lo ha totalmente ignorato, preferendo foto con amici, parenti o da sola senza fare alcun accenno al marito.