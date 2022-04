Rocco Siffredi e Arisa insieme in un video

Che cosa bolle in pentola tra Rocco Siffredi ed Arisa? Si divertono a provocare i follower il pornoattore e la cantante, che già nelle scorse settimane si erano lasciati andare a reciproche punzecchiature nel merito dell'idea che lei faccesse un film "soft porno". Sì perché, tra il serio e il faceto, Arisa aveva detto di prendere in considerazione l'idea di un film erotico. E Rocco si era detto entusiasta.

E, proprio questo pomeriggio, Rocco ed Arisa si sono immortalati insieme sul profilo Instagram di lei. Alcune foto e un video in cui ridono insieme. Senza alcuna didascalia. Segno che il gioco è quello di continuare a mantenere il mistero sul loro rapporto e, dunque, di provocare il pubblico. Riuscendoci: oltre ventimila like in venti minuti per il post. Ma che cosa bolle in pentola tra i due? C'è davvero l'idea di portare a casa una collaborazione? Sembra proprio di sì.

Cosa aveva detto Arisa...

Già nei mesi scorsi, appunto, Arisa e Rocco si erano punzecchiati a vicenda. "Non voglio più vergognarmi a 39 anni - ha detto in passato Arisa, che di recente ha svelato un lato seducente sul suo profilo Instagram, dove si diverte a condividere scatti super sexy - voglio trattare il mio corpo come una cosa bella: se dovessero propormi un soft-porn ci penserei (ridendo, ndr) ma non parlo di porno, parlo di erotismo".

... E cosa aveva risposto Rocco

E Rocco aveva risposto con entusiasmo, ammettendo che la 39enne ha grande e potenziale carica erotica: "Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere (...) A me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali. Personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi".

Il video