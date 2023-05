"Nei viaggi di lavoro chiede ville da 100mila euro". Rocco Siffredi distrugge Fedez

Un nuovo dissing agita il mondo dello spettacolo. Ed è quello tra Fedez e Rocco Siffredi. Tutto nasce nel momento in cui l'attore a luci rosse rifiuta l'invito a partecipare al podcast "Muschio Selvaggio" condotto proprio dal rapper. Un rifiuto che è stato mal digerito da Fedez stesso, che poi ha spifferato tutto ai giornali: "Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo", ha dichiarato, accusando il pornodivo di aver chiesto denaro per la partecipazione. Accuse alle quali oggi replica lo stesso Rocco.

"Ha detto la verità", conferma oggi Siffredi, che però rilancia. "Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo. Ma se ne vada… dove dico io! Lui ovunque si trova vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Ma gratis. Lo so perché una era di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l'aereo e l'hotel?". E ancora: "Ma non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex (il riferimento è ad un album del rapper pubblicato nel 2017 ed intitolato proprio così, ndr)? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…".