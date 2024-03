Rocco Siffredi, parla la giornalista che lo accusa: "Non ha accettato che gli dicessi no. Ora sa di rischiare"

A due giorni dalla denuncia per molestie sessuali nei confronti di Rocco Siffredi, la giornalista che lo accusa ha rilasciato un'intervista al Corriere per replicare alle dichiarazioni del divo del porno. "Sono accuse gravi ma totalmente infondate. Ho le chat, ho le immagini della telecamera dell'hotel, ho dieci testimoni, ho i testi delle interviste come erano stati scritti", si era difeso l'attore dopo la querela presentata dalla giornalista. E ancora: "Visto che mi chiedeva in continuazione una consulenza sul sesso, in un momento di rabbia con lei e stress per la promozione della serie, le ho risposto mettendola su quel piano. Ma solo questo e ho chiesto scusa. Sono molestie queste?". Oggi la donna torna sulla vicenda.

"Rocco Siffredi non si rende conto della gravità di quello che dice. Addirittura chiede che venga reso pubblico il mio nome, come se volesse mettermi all'indice. Ma sa di aver sbagliato e sa di rischiare, per questo prova a rovesciare la cosa su di me", dice la donna - difesa dall'avvocato Laura Sgrò - che ha raccontato di un approccio esplicito durante le fasi di un'intervista nata in occasione della serie tv Supersex a lui dedicata e di offese personali con insinuazioni sulla sua vita sessuale dopo la lite sorta per il contenuto della stessa intervista.

Dal canto suo, Siffredi si è detto pronto a denunciarla e anzi l'ha sfidata a consegnare alla polizia l'intero contenuto della conversazione, compresi i successivi messaggi in chat. "Quello che ignora è che la polizia ha già una chiavetta Usb con tutto quello che ci siamo detti e scritto, compreso il testo dell’intervista. Com'era e come è stata modificata su sua richiesta. Non ho omesso niente" afferma la giornalista che replica anche alle affermazioni di Siffredi secondo cui lei gli avrebbe parlato della sua sfera intima: "Ho un figlio di nove anni, un compagno di 15 anni più giovane e ci provavo con lui? Capisco la fama che lo accompagna, e può essere considerato un bell'uomo, ma non è proprio il mio tipo e né potrei andare mai con uno con la sua storia".

La giornalista spiega anche che a fare infuriare l'attore dopo la loro intervista sarebbe stato il fatto che voleva che togliesse alcune sue frasi su Alessandro Borghi, l'attore che lo interpreta nella serie: "L'ho accontentato ma non gli andava bene ugualmente nonostante, rileggendo tutto, non c'era niente di impreciso. Da lì è trasceso con insulti e valutazioni pesantissime sul mio conto che mi hanno messo ansia e agitazione anche per il tono usato". Le scuse però, non sono bastate: "Mi dava ragione, ma poi per ore ha insistito a chiamarmi e a mandare messaggi. Una persecuzione. Non accetta il rifiuto e mi svilisce come donna, dicendo che devo fare più sesso per tornare “normale”. Sono stata e sto ancora male" aggiunge. E infine, sull'accusa di Siffredi secondo cui lei sarebbe in cerca di pubblicità: "E allora sì che vi avrei autorizzato a pubblicare il mio nome (come parte lesa la legge ne impone il rispetto della privacy, salvo il suo assenso, ndr)", coclude, "Invece da questa storia ho tutto da perdere e spero di poterla presto dimenticare".