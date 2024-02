Rocco Siffredi, la reazione del figlio dopo aver visto il docu "Supersex"

"Supersex", la serie tv ispirata alla vita di Rocco Siffredi, è stata presentata ieri a Berlino e sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 marzo. Il biopic è stato l'occasione per Lorenzo Tano di conoscere alcuni aspetti della vita di suo padre, soprattutto quelli legati alla prima parte della sua vita, alla sua giovinezza. "È stato molto emozionante vedere in un film la storia di mio padre - dice all'Adnkronos - Anche se ho potuto vedere solo le prime puntate e non posso dire molto sulla serie, mi hanno colpito alcuni aspetti della sua vita da giovane, quando noi figli non c'eravamo ancora, che avevo appreso solo attraverso i racconti".

"Nel film c'è un filo conduttore della sua vita con messaggi molto importanti e anche le parti più romanzate si legano bene con la narrazione più veritiera", afferma l'ex concorrente di Ballando con le stelle. "Lavoro ormai da quasi dieci anni con mio padre, ma conoscere alcuni aspetti della sua vita è stato nuovo e bello".

Lorenzo - che a Ballando ha incontrato Lucrezia Lando, con cui si è fidanzato - riguardo quell'esperienza televisiva spiega: "Non ho accettato di fare Ballando per visibilità, ma per una motivazione personale. È stata un'esperienza molto positiva sia perché ho incontrato Lucrezia, sia per il successo che non mi sarei mai aspettato. Io sono entrato come un ragazzo normale e tale sono rimasto fino all'ultimo, e questo le persone lo hanno apprezzato. Oggi stiamo lavorando a diversi progetti insieme, e anche i social che abbiamo aperto insieme, per ora piccola cosa, hanno un ottimo riscontro".