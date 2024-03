Rocco Siffredi e la fellatio al funerale della mamma: "Non è successo al cimitero come si vede nella serie"

Supersex è la serie più vista in Italia su Netflix da quando è uscita, lo scorso 6 marzo. Sette puntate che raccontano la vita di Rocco Siffredi -interpretato da Alessandro Borghi - e la sua ascesa nel mondo del porno. L'attore hard aveva già raccontato diversi episodi accaduti, ma vederli è tutta un'altra cosa e soprattutto fa riflettere sugli aspetti più privati del divo a luci rosse.

Una delle scene più controverse è quella in cui un'amica della mamma di Rocco, al cimitero subito dopo il funerale della donna, gli pratica una fellatio. Era stato lui a rivelarlo qualche anno fa, ma ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT, ha chiarito la vicenda, raccontando come andarono davvero le cose: "Nella serie viene raffigurata nel cimitero, durante il funerale, in realtà è successo il giorno dopo. Io sto per andare via, l'amica di mia mamma mi chiama dalla finestra e mi invita a salire per salutarmi. Mi prende e mi fa sedere sulle sue gambe come un bambino. Mi ricordo che mi cullava e mi diceva 'bambino mio, Rocco, ti ho tenuto tra le braccia, ti ho visto nascere, non piangere'. Mentre succedeva tutto questo lei aveva queste tett*** in faccia a me, con le lacrime sul seno. Io mi ricordo che ero molto provato. Non so che mi è successo, non lo so. Mi sono alzato, avevo il ca*** durissimo. Mi sono alzato - ha raccontato ancora - gliel'ho appoggiato sulle labbra, non in bocca come si vede nella serie. Non è stato fatto nessun pomp***, niente. Ho fatto così è ho schizzato tutto in faccia".

La signora aveva una settantina d'anni, ha spiegato ancora Siffredi: "Dopo lei mi guardava per dire 'non ti preoccupare, è tutto apposto'. Mi sono vergognato come una me***, l'ho rimesso dentro e sono uscito e lei mi ha salutato". Un racconto che sui social sta facendo discutere anche più della scena stessa.