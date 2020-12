Rocio Morales, la foto inedita con Raoul Bova durante il parto della figlia: “La parte migliore di me”

Il 2 dicembre 2015 Rocio Munoz Morales diventava mamma per la prima volta di Luna, la bimba nata dall’amore per il compagno Raoul Bova. Un’emozione indimenticabile per l’attrice e modella spagnola che oggi ha voluto condividere la gioia di quel giorno postando uno scatto che lo ricorda nell’intimità del primo sguardo scambiato con la piccolina e con il suo papà subito dopo la sua nascita. “5 anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me. Grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!”, si legge a margine dello scatto che mostra i neogenitori nella sala parto. E accanto al dolce pensiero di auguri per la sua primogenita, quello rivolto a Raoul Bova che risuona come autentica dedica d’amore: “P.S. Grazie per essere stato il compagno perfetto d’avventura”.

Alla valanga di auguri che stanno arrivando alla famiglia da parte dei fan, anche quelli di Alberto Matano e di Cristina Marino, compagna di Luca Argentero e neomamma della piccola Nina Speranza: “Che meraviglia Amore”, scrive la modella: impossibile non condividere il suo pensiero.

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales fanno coppia dal 2012. Il loro amore è nato sul set del film ‘Immaturi’ quando l’attore si stava separando dalla moglie Chiara Giordano, da cui ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. “All’inizio è stato tutto molto complicato. Faticavo a capire tutta l’attenzione che si era scatenata intorno a noi. A salvarmi è stato il sentimento fortissimo che mi lega a Raoul”, ha raccontato tempo fa l’attrice spagnola che con il compagno, durante il lockdown, è stata impegnata in prima linea con la Crocerossa per dare un aiuto concreto ai più bisognosi. Oltre a Luna, la coppia ha un’altra figlia, Alma, che oggi ha due anni.