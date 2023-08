Rocio Morales scrive a Raoul Bova: "I dieci motivi per cui ti sceglierei altre mille volte". Foto e video

Una lista di dieci motivi per cui lo sceglierebbe come uomo della sua vita oggi come ieri e come ogni giorno ancora: Rocio Munoz Morales ha sopreso così Raoul Bova sui social, con un post scritto in occasione del suo compleanno che oggi, 14 agosto, fa spegnere all'attore 52 candeline. Foto e video di loro due insieme e di lui affettuoso con le loro bambine Alma e Luna accompagnano il pensiero lasciato a corredo dall'attrice che, dopo 11 anni, si dimostra innamorata come il primo giorno.

"Auguri cariño mío. Perché ti sceglierei una e mille volte", scrive allora Rocio nella didascalia seguita dall'elenco che racconta molto della loro quotidianità e di quella che ancora verrà per trovarli sempre l'uno accanto all'altra:

1. Perché non smetti mai di sorprenderti. E perché ogni volta che mi baci mi fai venire la pelle d’oca, lo sai.

2. Perché sembra che ti conosco da una vita intera, ma ti amo così intensamente come se ti avessi conosciuto un mese fa. Diciamolo, sono follemente innamorata di te. P.S. Che luogo magico….

3. Perché sei arrivato nella mia vita, come un angelo, dall’alto. Per salvarmi…

4. Perché sei la persona con la quale mi diverto di più al mondo.

5. Perché sei un padre amorevole e affettuoso. E perché Alma e Luna non potevano avere un papà migliore. Grazie perché insieme a te ho conosciuto la potenza di essere mamma.

6. Perché sei una una delle persone che ha dei valori più buoni e solidi che io abbia mai conosciuto.

7. Perché con te, mi piace TUTTO. Sei il compagno perfetto d’avventure, viaggi, mangiare, follie, segreti, spiritualità…

8. Perché solo TU mi fotografi così.

9. Perché insieme, tutto diventa possibile.

10. TE e lui… I due uomini della mia vita. Così simili…

L'ultimo punto, il più nostalgico, non specifica il nome del secondo uomo, ma sembra fare riferimento al lutto subito di recente da Rocio che due mesi fa ha dovuto dire addio al padre dopo una lunga malattia.

Dal canto suo, Raoul Bova ha ringraziato tutti con un video che ha lasciato che il brano dei Thehiornalisti Completamente facesse da sottofondo alle immagini e alla sua riflessione: "Lamore per la mia famiglia, la passione per il mio lavoro. Sono questi i regali più grandi che mi ha fatto la vita. E ne sono grato. È passato un altro anno fantastico... Grazie a chi c'è stato e a chi ci sarà". E dai commenti numerosissimi ai post appare chiaro quanto è e sarà caloroso l'affetto di chi c'è stato e ci sarà.