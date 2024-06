Rocio Morales, la dedica per le persone più importanti: "Mi esplode il cuore per tutto l'amore ricevuto"

"E questo è solo l'inizio... Welcome 36!" scrive Rocio Muñoz Morales a corredo del post che raccoglie alcune delle foto più belle della festa per il suo compleanno. Un pensiero che vale più come una dedica alle persone più importanti, quelle che hanno condiviso con lei la serata, che come una semplice riflessione: "Mi esplode il cuore per tutto l'amore ricevuto. Grata di aver festeggiato (e ballato senza tregua) insieme alle persone che amo di più", aggiunge infatti l'attrice spagnola che si dice anche "grata per tutti i messaggi d'affetto sincero". Tanti gli amici che hanno ballato, riso e scherzato con lei, splendida davanti alla grande torta di compleanno a forma di R illuminata da due grandi candele. E dolcissimo il bacio con Raoul Bova, suo compagno di vita da 12 anni e padre delle sue bambine, Luna e Alma, ripreso con lei anche in uno dei tanti video che hanno raccontato la festa.

E proprio nelle scorse ore Rocio è tornata a parlare del compagno, ospite del podcast di Diletta Leotta: "Siamo molto innamorati. Non è un amore scontato, ancora ci cerchiamo, tentiamo di stupirci. Se dovessi scegliere una persona con cui andare in discoteca, fare shopping, confessarmi e fare follie sarebbe lui" ha raccontato. I due si sono conosciuti nel 2012 sul set del film Immaturi: "Quando l'ho conosciuto non ho mai pensato che sarebbe diventato il papà delle mie figlie e che mi sarei trasferita in Italia insieme a lui -ha ricordato ancora: "Era un uomo bellissimo, serio, professionale, non sapevo che fosse un attore famoso in Italia. C'è voluto anche del tempo prima di fidanzarci. Sulla carta non eravamo fatti uno per l'altra, parlavamo due lingue, lui era più grande di me".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le nozze tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova fanno coppia dal 2013, nel 2015 è nata la loro prima figlia Luna e nel 2018 è arrivata Alma. Spesso si vocifera delle loro possibili nozze: “Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali – ripete Rocio durante l’intervista di Diletta Leotta - Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo”. E poi: "Arrivo da una famiglia in cui i miei genitori sono stati sposati per 52 anni e si sono sempre amati tantissimo. È stato un esempio il loro".