Ritrovata la carrozzina rubata a Rodolfo Laganà, l'attore sui social: "Forse una bravata"

Rodolfo Laganà è stato vittima del furto ignobile della sua carrozzina elettrica, mezzo necessario per lui che è affetto da sclerosi multipla. L’attore e comico romano ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e nella tarda mattinata di mercoledì è stato lui stesso, via Facebook, a dare la buona notizia della fine della vicenda: "Cari amici l’hanno ritrovata. Vi ringrazio tutti per i numerosi messaggi ricevuti! Sarà stata una bravata! Grazie grazie a tutti".

Rubata la carrozzina elettrica di Rodolfò Lagana, era nell'androne del suo palazzo

Come riporta Roma Today, il furto della carrozzina elettrica di Rodolfò Lagana sarebbe avvenuto la notte fra il 9 ed il 10 gennaio scorsi, dopo che il 64enne aveva lasciato la carrozzina nell'androne del palazzo in cui abita a Trastevere. Al mattino l'amara scoperta. Fra le ipotesi quella che i ladri abbiano rubato la sedia a rotelle motorizzata senza sapere che appartenesse all'attore. Dopo tre giorni dal furto la buona notizia del ritrovamento.

Rodolfo Laganà ha annunciato di soffrire di sclerosi multipla nel 2014, nel corso di un convegno promosso dall'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla). Attore e comico, Laganà ha cominciato la sua carriera nel laboratorio teatrale di Gigi Proietti, di cui era un grande amico. Dopo l'esperienza de La Zavorra, gruppo comico creato assieme ad altri colleghi poi sciolto nel 1984, ha partecipato a numerosi film, proseguendo la sua carriera nonostante la malattia. Decine anche le apparizioni in tv, così come a teatro ed in alcuni spot pubblicitari.