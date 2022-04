Romina Power sbotta dopo le chiacchiere su Al Bano: "Non avete rispetto"

Al Bano e Romina capitolo 150 mila. La coppia d'oro della musica italiana - da anni ormai coppia solo sul palcoscenico e non più nella vita - continua ad appassionare giornali e programmi televisivi che gli dedicano ampi spazi, facendo sognare i nostalgici del loro amore. Una "soap opera", come viene spesso definita, su cui adesso Romina chiede di mettere davvero un freno.

La cantante si è sfogata tra le storie Instagram dopo aver assistito all'ennesimo 'teatrino' televisivo in cui si parlava di loro: "Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una 'soap opera'. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali - tuona - Quell'appellativo ci viene appicciciato da persone che non rispettano l'essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo". Non è ben chiaro a chi si riferisce, ma certamente il messaggio sarà arrivato a destinazione.

I due cantanti, che adesso sono in ottimi rapporti dopo anni burrascosi, non amano parlare del loro privato. Al Bano deve anche proteggere la sua relazione con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, che già in passato aveva un po' risentito della presenza 'ingombrante' di Romina.

Lo sfogo di Romina su Instagram