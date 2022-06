Romina Carrisi: compleanno col fidanzato Stefano Rastelli (16 anni più grande). Le foto

Romina Carrisi ha festeggiato i suoi 35 anni in grande stile. Una festa romana, o meglio "La grande caciara" per chiarmarla come l'ha definita Carrisi. Con Stefano Rastelli sembrerebbe andare tutto bene come si evince anche dalle foto e dai video condivisi da Romina che parlò per la prima volta del compagno a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Tra i due c'è una notevole differenza d'età, lui ha 51 anni, ma si sa i numeri sono solo numeri quando c'è l'amore.

Tra i momenti più belli della serata c'è sicuramente l'esibizione di Al Bano, il padre di Romina, che canta Felicità. Proprio sulle note della celebre canzone si è formato il trio: Al Bano, Romina e Stefano che hanno cantato abbracciati.

Tra gli invitati, circa cinquantina, anche la mamma Romina Power, le sorelle Cristel e Jasmine e poi Serena Bortone, Samuel Peron, Pino Strabioli, Jessica Morlacchi, Carolinia Rey, Domenico Marocci, il direttore del prime time Rai Stefano Coletta e molti altri.

Romina e Stefano Rastelli: storia di un amore

La storia d'amore tra Romina e Stefano è iniziata il 14 aprile scorso per gioco. Rastelli e Carrisi erano a pranzo insieme ad alcuni amici vicino Roma, quando lui avvista dei paparazzi chiede alla figlia di Al Bano di scambiarsi un bacio e proprio quell'incontro di labbra sarebbe stato la scintilla che ha fatto scoppiare la passione.

Rastelli, che lavora in Rai, sarebbe un grande amante del calcio e nonostante abbia 34 anni di differenza con Romina, alla famiglia non sembra interessare: anche perché è importante che la donna sia felice e dalle immagini del compleanno sembrerebbe che la relazione stia andando a gonfie vele. Conoscere i genitori è sempre un passo importante nella vita di una coppia.