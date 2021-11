Romina Carrisi e Emanuel Caserio, è bacio social

Un bacio all'improvviso, citando Lilly e il Vagabondo. Sull'account Instagram del 31enne Emanuel Caserio, volto de Paradiso delle Signore, è comparso un romantico bacio tra l'attore e Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power.

Un amore in cottura

Nel pieno della realizzazione di una cena casalinga Emanuel e Romina hanno condiviso uno spaghetto in cottura, finendo per baciarsi. Chiaro l'omaggio al capolavoro animato Disney, per un bacio che ha dato presto forma ad un dibattito gossipparo. È nato un amore? Alla cena hanno partecipato anche altre persone, troncando quindi l'ipotesi di un tête-à-tête. Presenti anche Jessica Morlacchi e l’ex concorrente de L’Eredità Massimo Cannolletta. Il cast Rai di Oggi è un altro giorno che condivide momenti di pacifica quotidianità, con quel bacio culinario ad impreziosire il tutto.

Chi è Emanuel Caserio?

Caserio, nato a Latina, si è fatto vedere in fiction come Squadra Antimafia 7, Il Commissario Rex 7 e Un Medico in Famiglia, prima di esplodere con Il Paradiso delle Signore. Il mese scorso da noi di Today intervistato, ha rivelato di essere "un po' discontinuo, un po' lunatico e istintivo", in amore, "e questo fa sì che a volte alcune cose non le faccio nascere, oppure mi perdo nel mentre". Ufficialmente single, Emanuel potrebbe aver fatto suo il cuore di Romina, 34enne gelosissima della propria privacy. Fino all'arrivo di quello spaghetto condiviso.