Romina Carrisi, figlia di Al Bano: il nuovo fidanzato ha 52 anni e lavora in Rai

Romina Carrisi, quarta figlia di Al Bano e Romina, ha un nuovo fidanzato. O almeno così pare dalle fotografie diffuse in queste ore dai paparazzi che si erano appostati al mare, a Maccarese, ridente località romana, proprio nella giornata in cui la ragazza e il suo spasimante si stavano godendo un po' di intimità.

Abbracci e baci tra i due. Occasione delle coccole, un pranzetto al ristorante Puntarossa da Renatone: lo chef è appunto Renato Salvatori, diventato famoso per la sua partecipazione a La prova del cuoco. Brindisi, succulenti piatti di pesce conditi da sguardi complici. Le foto sono state pubblicate dalla rivista Diva e Donna nel numero in edicola questa settimana.

Chi è il nuovo fidanzato di Romina Carrisi?

Peccato però che nulla è dato sapere sul nome dell'uomo che avrebbe rapito il cuore di Romina Junior. Se non che è un 52enne brizzolato (e, dunque, con 34 anni in più rispetto alla giovane) che lavora in Rai, anche se non sappiamo quale ruolo ricopra. E, a dispetto di quanto si può pensare, la differenza d'età non sembra essere in alcun modo un problema per la nuova coppia.

Il primo incontro

Ma come si sono conosciuti i due? C'è chi ipotizza che il primo incontro sia avvenuto proprio nel dietro le quinte della Rai, visto che la stessa Romina è stata da poco arruolata come opinionista di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai Uno.

E così, mentre la vita professionale prosegue a gonfie vele, chissà che anche l'amore non abbia trovato la strada giusta.