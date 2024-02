Romina Carrisi: "Sono in carenza di sonno, ma non voglio l'aiuto di tate e infermiere"

Romina Carrisi non potrebbe essere più felice. Il suo primo figlio, Axel Lupo, è nato da poche settimane e la neo mamma e il compagno stanno prendendo le misure con questa loro nuova vita.

Il piccolo è nato il 24 gennaio a Roma e Carrisi, sabato scorso, ha fatto la sua prima apparizione in tv dopo il parto. Ospite di Verissimo, Romina ha parlato di questi primi giorni: "Axel sta bene, io sono più provata. Non mi fa dormire, ogni tre ora si sveglia, vuole che allatti, lui sta bene ed è importante ma io voglio farmi una bella cura del sonno anche perché non voglio infermiere e non voglio tate, faccio tutto da sola". Al momento ad aiutarla ci sono la mamma, Romina Power, e la sorella, Cristel Carrisi, che ha già molta esperienza: è mamma di tre figli Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018, Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019, e Ryo Iné, arrivo nel 2021.

“Mamma appena ha saputo che mi si erano rotte le acque ha preso il primo volo ed è venuta anche se c’era lo sciopero. L’ha conosciuto un’ora dopo che ho partorito”, ha svelato la Romina, "Cristel è stata davvero santa. È venuta e mi ha fatto un corso accelerato di puericultrice, mi ha insegnato tutto sul bambino, l’allattamento, come farlo dormire, come interpretare i vari pianti del bambino".

"Il parto è stato lungo"

“Il parto? È stata lunga, perché mi si sono rotte le acque alle 7 e 30 del mattino e lui è nato alle 10 e 39 di sera. Ma l’equipe del Gemelli Isola Tiberina è stata bravissima, anzi volevo ringraziarli di cuore”, ha dichiarato la neo mamma.

Durante il travaglio, e il parto, Romina ha chiesto che venisse messa la musica di Mozart: "Volevo che nascesse ascoltando Mozart. C’era Stefano accanto a me che mi ha detto: ‘Quando partorisci io devo uscire dalla sala perché non ce la faccio a vederti soffrire’. Poi alla fine è rimasto però con le spalle che mi guardava ma non guardava quello che stava succedendo". "È stato un bellissimo parto, se posso consigliare alle mamme che partoriranno, fate yoga, respirate, quando sentite le contrazioni che lui spinge, respirate, quello mi ha aiutato”, ha aggiunto offrendo la propria esperienza.

E il nome del bimbo? "L’ho scelto io, da anni volevo chiamare mio figlio Axel, quindi quando ho saputo che era maschio…", per Lupo ivece, "A Stefano e alle figlie di Stefano invece piaceva Lupo, quindi abbiamo aggiunto Lupo".