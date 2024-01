Romina Carrisi accusa Fiorello: "Bullismo puro prendere in giro il nome di un bambino appena nato"

Prima arrabbiatura da mamma per Romina Carrisi. La quartogenita di Al Bano e Romina, che pochi giorni fa ha dato alla luce il suo primo figlio, Axel Lupo - avuto dal compagno Stefano Rastelli - si è scagliata duramente contro Fiorello per alcune battute fatte a Viva Rai 2 sul nome scelto per il bambino.

Romina è andata su tutte le furie e non ha fatto sconti allo showman. Tra le storie Instagram un messaggio diretto a lui, con tanto di tag: "Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì, certo Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo e non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena (sua sorella, ndr) per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo. Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque". Nessuna replica da parte di Fiorello, che però potrebbe risponderà lunedì mattina in diretta su Rai 2, o forse lascerà correre.

Nel frattempo Romina Carrisi, proprio questa mattina, ha lasciato l'ospedale Fatebenefratelli di Roma, dove ha partorito, per tornare a casa con il suo bimbo e il compagno. Per lei inizia una nuova vita.