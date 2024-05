Romina Carrisi fotografa il compagno, Stefano Rastelli, mentre gioca con il figlio. La foto è bellissima

Romina Carrisi è diventata mamma di Axel Lupo a gennaio. La figlia di Al Bano e Romina Power in questi mesi si sta godendo il piccolo insieme al compagno, Stefano Rastelli. I due hanno cercato di tenere nascosta la loro relazione il più a lungo possibile, poi le prime foto sui social, qualche chiacchiera in tv e infine la comunicazione ufficiale che fossero in dolce attesa. Rastelli era già padre, ma con Romina condivide l'entusiasmo dell'essere diventati genitori insieme per la prima volta: a febbraio, ed esempio, Carrisi aveva dichiarato di essere in carenza di sonno ma di non voler ricorrere all'aiuto di tate o di infermiere e così probabilmente hanno dovuto fare i conti con le nottate in bianco.

Solo pochi giorni fa Carrisi aveva pubblicato uno scatto in cui il bambino, per la prima volta, si vedeva in volto. Certo aveva gli occhiali, ma è stata una vera e propria novità in quanto prima non era mai stato condiviso ufficialmente sui social. È sempre Carrisi a donare un altro bellissimo scatto di Axel Lupo, questa volta insieme al papà, ai suoi follower. I due, nel ritratto, sono sdraiati sul letto mentre giocano e ridono. Il risultato è un po' mosso, ma emozionante perché rappresenta un attimo della loro quotidianità fatta di complicità e giochi. In sottofondo la canzone "Sh boom" dei The Chords datato anno 1954: "La canzone che Axel ama", ha scritto Romina.