Romina Carrisi pubblica la prima foto del figlio: è bellissimo (a chi somiglia)

A gennaio Romina Carrisi è diventata mamma di Axel Lupo, questo il nome scelto dalla figlia di Al Bano e dal compagno, Stefano Rastelli, per il loro primo figlio insieme. I due hanno cercato di tenere nascosta la loro relazione il più a lungo possibile, poi le prime foto sui social, qualche chiacchiera in tv e infine la comunicazione ufficiale che fossero in dolce attesa.

La gravidanza li ha uniti ancora di più e dopo che Axel Lupo è nato hanno deciso di non condividere foto di lui sui social. Il piccolo veniva mostrato solo in parte con immagini che Romina selezionava accuratamente. Ieri però, per festeggiare quello che probabilmente è stato il primo giorno al mare del bimbo, ecco che Carrisi ha condiviso uno scatto in cui lei lo tiene in braccio e lui sorride felice.

Axel indossa un cappello azzurro e un paio di occhiali rossi con le lenti nere: che dire lo stile già non gli manca. Dalla foto è quasi impossibile capire a chi somigli, ma la forma del viso sembrerebbe essere quella di Romina.