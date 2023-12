Romina Carrisi, la foto all'ottavo mese di gravidanza è bellissima

Romina Carrisi è entrata nell'ottavo mese di gravidanza. Per celebrare questo momento così magico e complesso ha deciso di condividere su Instagram una foto in cui il pancione è in bella vista. La 36enne ha scritto, a corredo dello scatto, solo 34weeks, ovvero 34 settimane. Ormai manca sempre meno al giorno del parto: per lei sarà il primo figlio, per il compagno, il regista Rai Stefano Rastelli, è invece papà di due ragazze Emma, 20 anni, e Lola, 16.

Massimo riserbo sul nome scelto, ma Romina ha assicurato che non si chiamerà Al Bano. A Verissimo ha confessato: "Non ho ancora la valigia pronta… Non ho ancora capito cosa devo mettere. Nascerà a Roma, abbiamo un nome nel cuore ma ancora dobbiamo decidere, solo che non vogliamo svelare tutto prima del tempo".