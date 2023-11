Romina Carrisi: la verità sui problemi con la sorella Jasmine (figlia di Lecciso)

Romina Carrisi è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona ed è stata l'occasione per la figlia di Al Bano e Romina Power di parlare della sua gravidanza, del primo incontro con il suo compagno e padre di suo figlio, e anche del rapporto con la sua famiglia e in particolare i suoi fratelli.

La lieta notizia ha portato a un riavvicinamento tra lei e Jasmine, figlia che Al Bano ha avuto con Loredana Lecciso. A giugno era scoppiato il caso intorno alle due sorelle in quanto sembrava che non scorresse buon sangue tra di loro. Significativa era stata l'assenza di Jasmine come ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone dove Romina Carrisi era una presenza fissa - e proprio il programma le ha permesso di conoscere il compagno Stefano Rastelli. Bortone, come avevamo scritto, "avrebbe preferito tenere Jasmine alla larga dal programma per non creare tensioni in studio" pericolo che ha deciso di correre solo agli sgoccioli dello show (Jasmine fu ospite il 28 giugno e il 30 andò in onda l'ultima puntata, ndr). E proprio oggi Romina ha confermato che ha avuto dei problemi con la sorella.

"Mia sorella Cristel mi sta dando dei consigli sulla gravidanza e sul bambino, ma poi ha detto che vuole aspettare la nascita del bimbo, anche mamma mi vuole aiutare", ha spiegato Carrisi. Balivo quindi chiede: "Poi c'è tua sorella Jasmine" e quindi Romina è costretta ad aprire l'argomento. "Sì, con lei per un periodo non ci siamo sentite, ma per una problematica di comunicazione, c'è sempre alla base un problema di comunicazione quando non capisci tutte e due le parti. Poi ci siamo sedute e abbiamo sbrogliato questi nodi che si erano venuti a creare e sono contenta di aver scoperto una giovane donna molto talentuosa, bellissima, secondo me la più bella di tutte, e anche una persona buona".

Anche dalla parte di Jasmine non ci sono più dissapori: la 22enne aveva realizzato un video per la sorella in cui le ha parlato con affetto. "Volevo spendere due parole per mia sorella, volevo dire che sono felicissima del bambino che sta per avere e so già che saranno ottimi genitori. Romina è una persona super interessante, ha un lato sensibile e romantico, ma anche un lato comico divertentissimo. Per me è sempre stata un modello da seguire", ha dichiarato Jasimine. Le due, forse anche per la lieta notizia, si sono chiarite e sono sembrate molto unite, che le incomprensioni siano state messe finalmente al chiodo?