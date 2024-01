Romina Carrisi mamma, la prima foto del figlio dall'ospedale

Romina Carrisi è diventata mamma e su Instagram pubblica la prima foto di Axel Lupo, questo il nome scelto dalla neo mamma e dal neo papà, Stefano Rastelli. "Quel mento... Lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. Benvenuto amore Axel Lupo. I nostri cuori sono pieni", ha scritto a corredo dello scatto la figlia di Al Bano e Romina Power. I due artisti, che sono diventati nonni per la quarta volta, ancora non hanno commentato la lieta notizia ma certamente presto arriveranno le prime foto in compagnia del piccolo.

Romina Carrisi e Stefano Rastelli si sono conosciuti due anni fa durante Sanremo, entrambi si trovavano lì nella settimana del Festival, che seguivano per il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno.