Romina Carrisi è diventata mamma, è nato Axel Lupo

Fiocco azzurro in casa Carrisi-Rastelli. Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha dato alla luce in un ospedale romano il suo primogenito, Axel Lupo, avuto dal compagno, il regista Stefano Rastelli. Il bambino, nato alle 22.39 di ieri sera - mercoledì 24 gennaio - con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, pesa 3kg e 100 grammi. "Il bambino e la mamma godono di ottima salute", fanno sapere i famigliari dall'ospedale.

Romina Carrisi e Stefano Rastelli si sono conosciuti due anni fa durante il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, per cui entrambi hanno lavorato. Da allora sono inseparabili, e adesso anche genitori. Ancora nessuna dichiarazione da parte della neo mamma, né immagini sui social. La coppia vorrà viversi questo momento in completa intimità, al riparo dal clamore mediatico.

Chi è Stefano Rastelli, compagno di Romina Carrisi

Stefano Rastelli, 53 anni, regista, è stato premiato per i servizi realizzati dall'Ucraina in occasione della XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera. Prima di Romina Carrisi, è stato sposato con una donna che lo ha reso padre di due figli. La relazione con la figlia di Al Bano e Romina è iniziata circa un anno e mezzo fa, come ha raccontato la 37enne in un'intervista: "Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c'è, è presente e che riesce a capirti". Adesso lo scoprirà anche nelle vesti di papà.