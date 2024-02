Romina Carrisi, il paparazzo la fotografa dal bagno e lei pubblica tutto: il video

Il 24 gennaio Romina Carrisi è diventata mamma del suo primo figlio. L'attenzione intorno alla figlia di Al Bano e Romina Power era già alle stelle prima del parto, ma dopo la nascita del piccolo i paparazzi la seguono un po' dappertutto e Romina non sembra esserne particolarmente felice.

Già appena uscita dall'ospedale, mentre si stava recando insieme al compagno Stefano Rastelli all'anagrafe, ne incontrò cinque. Ma ecco che solo poche ore fa ha Carrisi pubblicato un video in cui lei si trovava insieme alla madre e alla sorella Cristel in un locale di Roma. Le tre erano sedute a un tavolo che si trovava di fronte al bagno ed ecco che riescono a intravedere un fotografo che proprio da dietro la porta della toilette le fotografava.

Romina, dunque, ha fatto finta di scattare un selfie così da non permettere al paparazzo di capire che in realtà lo stava riprendendo. In sottofondo si sente la neo mamma dichiarare: "Peccato io volevo far vedere l'obiettivo". E poco dopo il suo desiderio è stato esaudito.