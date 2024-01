Romina Carrisi seguita dai paparazzi dopo la nascita del figlio: la foto

Romina Carrisi è uscita dall'ospedale. Il 24 sera è nato il suo primo figlio, Axel Lupo, e oggi 26 gennaio insieme al compagno Stefano Rastelli stava andando all'anagrafe per registrare il bimbo. Ovviamente la stampa nutre un grande interesse in questo momento per la coppia e infatti ad attenderli c'era una schiera di paparazzi, come ha prontamente documentato Romina su Instagram.

"Romantica passeggiata verso l'anagrafe questa mattina", ha scritto a corredo dello scatto che mostra i cinque fotografi che muniti di macchina fotografica hanno scatto le foto a Carrisi, Stefano e al piccolo.

Ancora i nonni, Al Bano e Romina Power, non hanno pubblicato alcuna foto o commento dedicato al loro quarto nipotino, ma certamente presto vedremo un tenero scatto di loro insieme.