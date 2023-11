Romina Carrisi, incinta al settimo mese, racconta il primo incontro con il compagno e lui si imbarazza

Romina Carrisi è tornata a parlare della sua gravidanza, tenuta segreta per i primi cinque mesi. Raggiante e con la pancia che ormai è ben evidente Romina ha raccontato per la prima volta come ha incontrato il padre del suo futuro figlio, Stefano Rastelli.

"Sono quasi al settimo mese - racconta Romina a La volta buona di Caterina Balivo -, stanotte non mi ha fatto dormire perché ha calciato tutta la notte. Sono molto contenta, il nome? Allora c'è tempo, dobbiamo ancora definirlo, perché non sono solo io che decido, ma c'è anche Stefano, le figlie di Stefano, i miei genitori, ma di sicuro non sarà Romino come ha proposto mio fratello Yari!".

Com'è nata la storia d'amore tra Stefano e Romina

Galeotti furono la Rai e Sanremo e mentre Romina raccontava come i due si sono conosciuti Rastrelli veniva ripreso dalle telecamere in quanto si trovava dietro le quinte (è uno dei registi Rai, ndr). "Eh sì, Galeotta è stata proprio la Rai e il Festival di Sanremo del 2022, stavamo lavorando nello stesso programma di Serena Bortone, ma io ero interna e lui in esterna e quindi non ci eravamo mai incontrati... Poi c'è stato il volo per Genova e poi il viaggio in auto fino a Sanremo: lui con il suo computer che doveva lavorare e io ogni 5 secondi che chiedevo quando arriviamo? Quando arriviamo? E l'ho infastidito con tutte quelle domande. Non era proprio un simpaticone". Però la freccia d'amore di Cupido li aveva già toccati e da quel viaggio al bacio sono successe molte cose: "Nel mentre sono successi tanti aperitivi, alcune esterne che abbiamo girato insieme e tanta forza di convincimento da parte sua, io non ci credevo". "Poi mi diceva 'mi porti il dentifricio?', e io mi chiedevo che voleva da me, ma secondo me voleva altro... E ora dopo quasi due anni siamo in tre", e proprio mentre Carrisi pronunciava queste parole era inquadrato Rastrelli che in grande imbarazzo si è coperto il volto con la mano.

Caterina Balivo poi le chiede come abbia dato la notizia alla madre Romina Power: "Gliel'ho detto in un momento in cui mi stava sfrattando. Mentre lavoravo con Bortone vivevo nella casa romana di mamma, ma lei la voleva vendere, quindi ho tirato fuori le mie velleità da attrice e le ho detto recitando: 'Ma quindi mi stai sfrattando mentre sono incinta?' e ho riattaccato. Lei mi ha richiamata ed era felicissima, la casa non è stata venduta ancora, ma stiamo cercando casa quindi che qualcuno ci assista, è un inferno trovare casa a Roma, perché voglio fare la cameretta...".