Romina Carrisi si emoziona durante l'ecografia: "Il mio bambino". Le foto

Romina Carrisi per cinque mesi ha tenuto segreta la sua gravidanza. Il settimana Diva e Donna era riuscito a paparazzarla quando la pancina era già evidente, ma nessuna conferma era però arrivata dai diretti interessati. La figlia di Al Bano e Romina Power, infatti, aspettava la messa in onda della sua intervista con Silvia Toffanin a Verissimo per condividere la sua felicità anche sui social.

Romina e il suo compagno Stefano Rastelli sono al settimo cielo anche perché questo bimbo, che sarà un maschietto, è stato cercato. "Sono incinta, non è amatriciana!. Sono incinta da cinque mesi e mezzo, mi sono chiusa in masseria con mamma perché volevo tenerlo per me, per noi, il più possibile. Dovrebbe nascere il 14 gennaio, sarà un maschietto", ha spiegato Carrisi a Toffanin domenica scorsa.

"L'ho scoperto mentre ero in Croazia - aggiunge con un bellissimo sorriso sul volto -, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella in Croazia lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta". "Ho chiamato Stefano, lui era in Bangladesh, ed è scoppiato in una risata di gioia. Lo volevamo entrambi, è stato molto desiderato", ha aggiunto Carrisi.

Adesso che il segreto è stato svelato Romina condivide oltre che foto della sua pancia anche le immagini delle ecografie in cui per la prima volta si vede il volto del loro bimbo (che nascerà a gennaio). Sono momenti di pura gioia e la futura mamma non potrebbe essere più felice.