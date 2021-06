Romina ricorda la mamma di Al Bano e rivela il suo gesto più tenero: "Così mi confermò il suo amore"

La stagione di ‘Oggi è un altro giorno’ si è conclusa oggi, venerdì 25 giugno, con Romina Power in qualità di graditissima ospite di Serena Bortone. Diversi gli argomenti trattati nel corso di un’intervista che ha visto anche la partecipazione della figlia Romina Jr, nata dal matrimonio con Al Bano con cui oggi ha costruito un bel rapporto.

Anche il ricordo di Jolanda Ottino Carrisi, la mamma dell’ex marito a cui Romina era affezionatissima, è stato tra i temi del colloquio televisivo: la scomparsa della donna ha lasciato un vuoto incolmabile nella cantante che con il pubblico ha voluto condividere un aneddoto che ben racconta dell’amore che la ex suocera provava per lei. "La più grande conferma dell’amore avuto da lei è stata quando, dopo tanti anni, io e Albano abbiamo ripreso a cantare insieme. Si è voluta pagare il biglietto da sola, si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me per baciarmi. Neanche mia madre l’avrebbe fatto" ha ricordato Romina che oggi racconta con serenità il rapporto professionale con Al Bano.

"Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene" ha osservato ancora, confidando, infine, di non aver chiuso le porte all’amore e di essere pronta a innamorarsi ancora.

Al Bano e Romina diventano nonni per la terza volta

Tra qualche mese Al Bano e Romina saranno ancora accomunati da una nuova immensa gioia: Cristel, infatti, è incinta per la terza volta dopo Kay Tyrone, nato nel 2019, e Cassia Ylenia, arrivata nel 2020. I cantanti hanno appreso la bella notizia a Pasqua, quando Cristel e il marito Davor Luksic sono rientrati in Italia da Zagabria, in Croazia, dove la coppia vive stabilmente: "Mia figlia era già in attesa, bellissima", il suo commento. La bambina nascerà a settembre e, almeno per ora, resta top secret il nome scelto dai genitori.