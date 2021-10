Romina Power e l'amore a 70 anni: "Tanti corteggiatori, ma..."

Dall'amore a settant'anni al ricorso alla chirurgia estetica, Romina Power, donna libera e controcorrente, si confessa in una rara intervista televisiva. Occasione delle confessioni è Verissimo, salotto di Silvia Toffanin, nella puntata in onda domenica 24 ottobre. Tra gli argomenti toccati, anche la morte della adorata sorella Taryn, che la cantante considera la sua "anima gemella". Un bilancio che arriva in concomitanza con la celebrazione del suo settantesimo compleanno, celebrato il due ottobre.

L'infazia e il rapporto con al sorella Taryn

“Taryn è stata una sorella fantastica, non potevo chiederne una migliore”, dice Romina, tuffandosi nei ricordi dei suoi affetti più profondi. La donna è scompars per leucemia. “Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn e il nostro legame non si spezzerà mai. Era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali ed era molto fedele a sé stessa: era incorruttibile. Ha rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli. L’ho sempre ammirata”.

L'amore a 70 anni

A Silvia che le chiede se ha avuto nuovi amori dopo la fine della relazione con Al Bano (le nozze sono avvenute esattamente cinquant'anni fa, ndr), Romina risponde di non essere in alcun modo in cerca dell'amore, anzi: “Quando mi sono separata da lui avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca”. E sul rapporto con Jolanda, la mamma di Al Bano, confida: “All’inizio era un po’ diffidente, poi con l’arrivo dei figli mi ha aiutata tantissimo e alla fine ci siamo molto affezionate. È stata come una mamma per me, ci volevamo molto bene”.

"La chirurgia estetica non ha senso"

Infine, Romina Power esprime la sua opinione sul sempre più crescente ricorso alla chirurgia estetica: “Non ne capisco il senso. Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così”.