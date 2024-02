Nonna Romina e zia Cristel pazze di Axel Lupo: la famiglia riunita per il nuovo arrivato

La famiglia prima di tutto. I Carrisi sono sparsi tra l'Italia e la Croazia, ma nelle occasioni importanti non manca mai nessuno. La nascita di Axel Lupo - il primo figlio di Romina Carrisi - ha fatto ritrovare tutti a Roma. I nonni Al Bano e Romina sono stati i primi ad arrivare per conoscere l'ultimo nipotino, ma non si è fatta attendere troppo nemmeno Cristel, che vive a Zagabria con il marito Davor Luksic e i loro tre figli.

Nonna e zia sono rimaste qualche giorno in più, ed eccole immortalate da Chi mentre sono a passeggio con il bimbo per le strade del centro. Un po' nel passeggino e un po' in braccio, lo coccolano dedicandogli tutte le attenzioni più dolci. Nelle foto non c'è Romina, probabilmente rimasta a casa a riposare, o magari ne avrà approfittato per ritagliarsi qualche ora tutta per sè. Del resto non avrebbe potuto lasciare il figlio in mani migliori di quelle di una mamma e di una sorella.

La quartogenita di Al Bano e Romina, proprio pochi giorni fa, in un'intervista, ha fatto sapere di non volere l'aiuto di tate per crescere il figlio: "Non mi fa dormire, ogni tre ora si sveglia, vuole che allatti, lui sta bene ed è importante ma io voglio farmi una bella cura del sonno anche perché non voglio infermiere e non voglio tate, faccio tutto da sola". Fondamentali la mamma e la sorella, come ha spiegato: "Mamma appena ha saputo che mi si erano rotte le acque ha preso il primo volo ed è venuta anche se c’era lo sciopero. L'ha conosciuto un’ora dopo che ho partorito. Cristel è stata davvero santa. È venuta e mi ha fatto un corso accelerato di puericultrice, mi ha insegnato tutto sul bambino, l'allattamento, come farlo dormire, come interpretare i vari pianti del bambino".