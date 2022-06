Romina Power e la rivelazione sulla droga, gelo da Serena Bortone

Un'ospitata toccante ma allo stesso tempo sopra le righe quella di Romina Power a Oggi è un altro giorno. La cantante ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua vita, a partire dalla sua famiglia d'origine. Figlia di Tyrone Power e Linda Christian, due grandi divi di Hollywood, l'ex moglie di Al Bano ha vissuto situazioni decisamente singolari. Come quando con sua madre furono ospiti del Re di Giordania.

Ricordando quella vacanza ha svelato un aneddoto: "Ci ha accompagnato a vedere Petra, ci ha portato in un altro suo palazzo sul Mar Morto. Era tutto bellissimo e perfetto. Tutte le sere c'era la proiezione di un film nel suo teatro privato. Una sera non so come è venuto in mente a mia madre di mettergli l'lsd nel tè, senza dirgli niente. Poi siamo andati sulla spiaggia a guardare le stelle, stavamo tutti così".

Una rivelazione che ha suscitato ilarità in studio - dove era presente anche sua figlia Romina, tra gli ospiti fissi del programma in questa stagione - ma anche un certo imbarazzo, soprattutto da parte di Serena Bortone, che le ha chiesto: "Anche a voi aveva messo l'lsd?". Romina ha risposto con nonchalance: "No, noi l'avevamo preso prima per conto nostro". A quel punto è stato necessario l'intervento della conduttrice, un po' in difficoltà: "Le droghe fanno male. Erano altri tempi, ma non prendete droghe. Per carità".