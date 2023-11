Romina Power, l'emozionante video in cui vede per la prima volta il nipote. La reazione della figlia Romina

Un periodo felice e per cui essere grata, così Romina Carrisi ha descritto la sua gravidanza. La figlia di Romina Power e Al Bano è incinta al settimo mese e la notizia che diventerà mamma è riuscita a farle fare pace anche con la sorella Jasmine (figlia di Loredana Lecciso). Con il suo compagno, Stefano Rastelli, sta cercando casa anche perché a gennaio il loro primo bimbo nascerà.

Come ogni mese Romina è andata alla visita di controllo con la sua ginecologa che le ha fatto anche un'ecografia, questa volta con lei c'era la mamma che ha così potuto vedere per la prima volta il suo nipotino.

"When Mom met Baby. Grazie Artemisia Lab per l’appuntamento mensile con il mio bambino con la mia ginecologa. Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta. Che bello vedere il mio nipotino in diretta", ha scritto Carrisi a corredo di un video in cui è ben visibile la reazione, felicissima, della cantante e della figlia di fronte alle immagini del piccolino. Il nome al momento è ancora un mistero, Romina non l'ha voluto svelare, e probabilmente lo rimarrà fino alla nascita.

Power e Al Bano sono già nonni, la figlia Cristel ha avuto tre figli dal marito, l'imprenditore croato Davor Luksic, Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines. I due, quindi, sanno già cosa vuol dire essere chiamati "nonno" e "nonna", ma come dimostra il video pubblicato da Carrisi vedere per la prima volta il volto del bebè è sempre un'emozione unica.