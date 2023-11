Romina Power ricorda la figlia: le foto con Al Bano e i toccanti messaggi

"È iniziato il mese di Ylenia": così Romina Power ricorda ai follower la figlia Ylenia, scomparsa nel 1994 a 23 anni. Il 29 novembre la primogenita della cantante e di Al Bano avrebe compiuto 53 anni, motivo per cui una serie di foto che la ritraggono appena nata tra le braccia del padre, con i suoi fratelli e poi, ancora da sola mentre sorride all'obiettivo, accompagnano i pensieri di una madre mai arresa alla drammatica realtà. "Qui, appena nata, avvolta dalla coperta fatta da me all'uncinetto per lei" si legge a corredo di un post; "Pensando a te, Ylenia , amore mio in questo mese di novembre" recita un altro ricordo e, ancora, "L'ombra del tuo sorriso quando non ci sei più" affianca l'immagine della ragazza.

Tanti i commenti degli utenti che stanno esprimendo il loro affetto per Romina che anche di recente è tornata sulla dolorosa vicenda personale per ribadire l'enorme incolmabile dolore. Lo stesso di Al Bano che sulla vicenda di recente ha detto: "Dopo la scomparsa di Ylenia e la separazione con Romina, sono stato da solo per nove anni. Il dolore era terribile. Pensavo che Dio mi avesse abbandonato. E con il dolore cresceva una voce che diceva 'Al Bano eliminati. Al Bano falla finita'. Ma poi ho capito che era la voce del demonio. E ho sentito anche la presenza di Dio. Ho provato una pace profonda. Mi sono detto: chi sei tu per giudicare Dio? Ricordati che anche Lui ha perso un figlio".

Ylenia è scomparsa a New Orleans poco dopo aver compiuto 23 anni. Alloggiava all'hotel Le Dale in compagnia di un artista di strada, Masakela, arrestato il 31 gennaio 1994 ma successivamente rilasciato per mancanza di prove. Dopo anni di ricerche, nel 2014 è stata dichiarata la morte presunta.