Romina Power, il dolore per la figlia nel nuovo appello social: "Ylenia, amore mio, dove sei?"

"Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?": così Romina Power torna a rivolgere un pensiero alla figlia Ylenia Carrisi, di cui non si sono più avute notizie dal giorno della sua scomparsa a New Orleans 29 anni fa. È un appello doloroso quello condiviso dalla cantante in un post social a corredo di un'intenso primo piano della ragazza che di recente ha ricordato ancora in un'intervista televisiva.

"Cerco di non vivere nella nostalgia del passato. Cerco di vivere nel presente perché nel presente non c'è dolore. Sul passato e sul futuro non si ha controllo, ma sul presente sì" ha confidato Romina ospite di Verissimo: "Ho trovato tante cose di Ylenia, sto scoprendo tante cose che avevamo in comune, molto più di quanto pensassi. I suoi scritti, le cose che lei collezionava. A volte ci vogliono quei momenti lì, per scoprire l'essenza di una persona". Le tracce della giovane si persero il 6 gennaio del 1994, a New Orleans, ma il corpo non venne mai ritrovato. Nel 2014 ne è stata dichiarata la morte presunta. Per Romina, però, resta ancora viva la speranza che qualcosa potrebbe ancora accadere. A proposito della polizia che all'epoca portò avanti le indagini con l'obiettivo di capire le dinamiche dell'accaduto: "Io ancora non credo alla polizia e non credo che sia sbadata, troppe ragazze spariscono in quella città e non sanno più cosa fare" ha dichiarato Romina, "Ci sono tante persone che spariscono per tanti anni, non si hanno risposte poi di colpo succede qualcosa, anche dopo trent'anni vengono ritrovate".

Al Bano: "So cosa è successo a Ylenia, Romina non vuole accettarlo"

Di tutt'altro parere, invece, Al Bano. Tornato sul doloroso episodio del passato, si è detto certo di aver trovato una spiegazione sulla scomparsa della sua Ylenia: "Ho interrogato anche l'ultima persona che l'ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume, lui la avvisò: 'Non puoi stare qui'. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse 'Io appartengo alle acque' e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Lì capii che il guardiano stava raccontando la verità", ha ricordato di recente: "Romina non l'ha mai voluto accettare. Ma è andata così".