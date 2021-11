L'ultima lettera di Romina ad Ylenia è straziante: "Oggi compi 51 anni, mai smetterò di cercarti"

E' il dolore di una madre che non si dà pace, quello di Romina Power. Nella mattinata di oggi, giorno del cinquantunesimo compleanno della figlia Ylenia, la cantante gli dedica un post dopo l'altro su Instagram, incapace di farsi una ragione della sua scomparsa, avvenuta quel maledetto 31 gennaio 1994.

Un collage di foto, poi il messaggio: "Cinquantuno anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di queste madri non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te". La conclusione è straziante: "Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti".

A corredo del messaggio, alcuni scatti commoventi che ritraggono la vita della ragazza. Dall'infanzia tra le braccia di mamma e papà ai servizi fotografici con la madre per le riviste di cronaca rosa fino all'età adolescente e alla maturità. A fare eco di fronte a tanto dolore anche i figli minori di Al Bano e Romina, i fratelli di Ylenia. E in particolare Yari, il secondogenito dopo Ylenia, che condivide anch'esso alcune foto della sorella ed una emoticon a forma di cuore. Semplice ma intensa.

Le indiscrezioni sul ritrovamento, un mese fa

Proprio un mese fa nuove indiscrezioni circolarono in rete a proposito di un presunto ritrovamento di Ylenia. Nel dettaglio il giornale Dagospia parlava dell'allontanamento volontario della donna dalla famiglia per evitare i riflettori. "Ylenia è viva e Yari Carrisi l'ha incontrata a Santo Domingo", si leggeva sul portale diretto da Roberto D'Agostino. In quell'occasione, l'ex moglie di Al Bano aveva tuonato proprio dalla propria pagina Instagram, chiedendo rispetto per il dolore familiare vissuto, ancora oggi visibilmente intatto. "Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare", ha scritto Romina, seguita a stretto giro da Al Bano, altrettanto furioso.

La sparizione di Ylenia

Ylenia è scomparsa a New Orleans poco dopo aver compiuto 23 anni. Alloggiava all'hotel Le Dale in compagnia di un artista di strada, Masakela, arrestato il 31 gennaio 1994 ma successivamente rilasciato per mancanza di pAlexander rove su un suo eventuale coinvolgimento nella scomparsa della ragazza. Nata a Roma il 29 novembre del 1970, Ylenia fece la valletta di Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna.