Romina Power, storia con un narcisista finita male? Lo sfogo sui social

E' un fiume in piena Romina Power mentre mette in guardia i follower dalle persone narcisiste. Esperienza personale? Sembrerebbe di sì a giudicare dalle ultime storie condivise su Instagram, dove dà libero sfogo a consigli che suonano come una testimonianza.

La cantante pubblica una tabella con una serie di campanelli d'allarme riguardo abusi emotivi e manipolazione, poi diversi post: "Quanto avrei voluto una persona che mi scuotesse e mi dicesse: 'Basta! Fermati! Quello non è amore! Ti sta spegnendo". E ancora: "Non ascoltate persone fredde, anaffettive, non empatiche come un narcisista che vi umilia o vi insulta perché e quando piangete. Il narcisista non sopporta vedervi piangere perché dovrebbe ammettere a sé stesso quanto sia stato crudele - si legge - e questo non può avvenire, perché non riconosce la sua parte buia, sadica e non sana e non ha la capacità di capire l'altro". Infine: "Un saluto a chi ci faceva sentire sbagliati, spegneva i sorrisi, fermava i sogni e colpiva alle spalle. Non ci siete riusciti".

Romina Power sembra parli di una vera e propria rinascita dopo una storia sbagliata e probabilmente finita male. Riservatissima sulla sua vita privata, non è chiaro se si tratti di lei, ma è certo che l'argomento la tocca da molto vicino. L'anno scorso, durante un'ospitata a Verissimo, l'ex moglie di Al Bano - che oggi ha 70 anni - aveva fatto sapere di avere diversi corteggiatori ma di non averci mai fato un pensierino: "Quando mi sono separata avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca".

Alcune delle storie pubblicate da Romina Power