"Ci ritroveremo stecchiti come insetti": la foto di Romina Power scatena i follower (e anche la loro ironia)

Romina Power ha scatenato i commenti dei suoi follower condividendo una foto in cui si vedono delle scie in cielo lasciate probabilmente da un aereo. A corredo dello scatto la didascalia: "E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea??" che continua poi nel primo commento "Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt". Parole che trovano il consenso in alcuni dei follower della cantante che condividono il suo pensiero che le ribadiscono quanto detto da lei. "Purtroppo si guardano soltanto gli interessi di pochi e poi a parole vogliono salvare il mondo ma nei fatti non cambia mai nulla" scrive un utente, "È una vergogna, se lo fai notare ti prendono per pazza" scrive una follower di Romina.

Nel post però si leggono anche dei commenti ironici come ad esempio "Il pilota avrà bevuto un po’… Comunque non mi pare la scia di un normale aereo di linea" oppure qualcuno cerca di dare una spiegazione razionale: "Forse non riesce ad atterrare e gira sopra l'aeroporto, credo eh!" e ancora "Sarà stato un aereo che aspettava per atterrare… ma voi non lo avete mai preso un aereo?! Le scie ci sono perché si crea la condensa quando fa freddo ad alta quota rispetto a sotto.", altri hanno invece commentato con delle emoticon a forma di alieno.

Che Romina creda alle scie chimiche non è un mistero, anzi, nel 2014 ci scrisse anche una canzone il cui testo recita: "Che malattia il vivere in un mondo dove ancora c’è conflitto. Seppelliamo amici e familiari, ma niente fermerà la nostra libertà. Non vogliamo più che vinca la paura. Non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere…" etc....