Romina Power ricorda la sorella Taryn: "Oggi sarebbe stato il tuo compleanno"

Romina Power affida ancora una volta a Instagram un pensiero per la sorella Taryn, morta lo scorso 27 giugno di leucemia. Le due erano molto legate e oggi, giorno del compleanno di Taryn, Romina ha condiviso sui social una foto di lei e la sorella da bambine, con questo messaggio: “Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno sarà sempre speciale per me”.

Pochi giorni fa, il 1 settembre, Romina Power aveva condiviso un altro post su Instagram per ricordare la sorella. Stavolta aveva pubblicato una foto sempre di loro due insieme ma più recente, ancora abbracciate e sorridenti. “L’amore che abbiamo non scomparirà mai. Settembre è il tuo mese ma io penso a te ogni giorno. Sei nel mio cuore per restarci, mia dolce Taryn”.

Taryn Power, dal cinema all'impegno per gli altri

Taryn Power, secondogenita degli attori Tyrone Power e Linda Christian, è nata a Los Angeles il 13 settembre 1953, due anni dopo la sorella Romina.

Anche lei seguì la tradizione di famiglia ed entrò giovanissima nello showbusiness, anche se la sua carriera è stata decisamente meno fortunata e più discontinua di quella dei genitori e soprattutto della sorella.

Tra gli anni Settanta e Ottanta fu protagonista di un pugno di film tra Stati Uniti e Italia, per poi abbandonare il cinema e dedicarsi alla famiglia. Ha lavorato come insegnante di sostegno per ragazzi disabili in una struttura pubblica. Fu molto impegnata come attivista per i diritti dell’ambiente e degli animali.

Quando morì, Romina la definì così: “Un essere luminoso, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”.