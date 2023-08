Romina Power e la foto della figlia, seminuda, accanto alla statua della nonna

Romina Power e l'inno alla bellezza della figlia. Su sul profilo Instagram la 71enne ha condiviso l'immagine della figlia Romina Junior seminuda, coperta solo da un pareo, di fianco alla statua della nonna Linda Christian.

"La statua di Linda Christian con la nipote Romina Carrisi due epoche diverse ma due bellezze molto simili”, ha scritto a corredo dello scatto in cui la 36enne posa accanto all'opera che si trova nella casa materna a Roma. La statua della famosa attrice è stata realizzata dal noto scultore statunitense, naturalizzato inglese, Jacob Epstein.

Romina Junior indossa occhiali da sole con lenti scure e come già accennato solo un pareo che le copre il seno e il pube, ma tra il vedo e non vedo è evidente che sotto non ci siano né reggiseno né slip. Addosso a un pareo che le copre sapientemente il seno e il pube: sotto è completamente nuda.

Romina si è goduta i giorni d'estate in compagnia del fidanzato, Stefano Rastelli, 52 anni, con il quale si frequenta da circa un anno. I due hanno soggiornato all'Isola del Giglio dove il regista ha una casa.